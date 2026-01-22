Атаки ВСУ 22 января: удар по предприятию и погибшие

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторые сутки подряд атакуют юг России, три человека погибли, еще восемь получили ранения. Какие регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

© РИА Новости

По информации Минобороны России, с 20:00 мск 21 января до 7:00 22 января был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник.

В том числе: четыре беспилотника — над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем, уточнили в военном ведомстве.

Краснодарский край

Вечером 21 января ВСУ ударили по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько – пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь», — заявил глава региона.

Позднее оперштаб Краснодарского края уточнил в своем Telegram-канале, что количество погибших в результате атаки на портовые терминалы увеличилось до трех человек, восемь человек пострадали.

«Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — отмечается в сообщении.

В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К утру пожар на территории портового терминала в поселке Волна был полностью потушен.

Белгородская область

Водитель получил ранение в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю на территории предприятия в селе Червона Дибровка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

При этом в столице области ведутся работы по извлечению боеприпаса, к которым привлечены взрывотехники, задействована тяжелая техника. Развернут оперативный штаб администрации города, отметил губернатор.

«На данный момент отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей. В районе работ (участок улицы Губкина от Спортивной до Буденного) перекрыто движение транспорта», — заявил Вячеслав Гладков в 7:28 утра.

Беспилотная опасность

Сегодня ночью беспилотная опасность была объявлена на территории Воронежской и Курской областей, пишет Ura.ru.

Власти регионов сообщили, что силы ПВО были приведены в полную готовность.

Накануне украинские дроны также атаковали Краснодарский край и Адыгею. В результате в ауле Новая Адыгея произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали 13 человек. На Кубани на территорию рядом с многоэтажкой в поселке Афипском упали обломки БПЛА. Была проведена эвакуация жильцов дома.