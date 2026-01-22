Вооруженные силы России, в которых служат представители всех народов страны, в специальной военной операции сегодня ведут борьбу с идейными последователями нацистов.
Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Не сосчитать примеров межнационального боевого товарищества в годы Великой Отечественной войны, когда на борьбу с врагом, как один, поднялись все народы Советского Союза. Достаточно вспомнить, что среди защитников легендарного Дома Павлова в Сталинграде были представители более чем десяти национальностей. В определенном смысле символично, что самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории человечества, была одержана именно над носителями идей "чистой расы", идей арийского превосходства", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного Году единства народов России. "Во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения специальной военной операции, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей нашей страны, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки", - указал Нарышкин.