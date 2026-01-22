Вооруженные силы России, в которых служат представители всех народов страны, в специальной военной операции сегодня ведут борьбу с идейными последователями нацистов.

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.