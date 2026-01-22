Новости СВО сегодня: операция «Ланцета» и удар «Града»

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской бронемашины и срыве ночной ротации ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 22 января.

Операция «Ланцета»

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил две самоходные установки «Гвоздика» и бронемашину ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. «Гвоздики» были спрятаны в лесополосе, а бронемашина передвигалась в тылу ВСУ на красноармейском направлении.

После подтверждения координат и идентификации техники «Ланцет» нанес по целям удар с расстояния примерно в сто километров. Цели были уничтожены прямыми попаданиями.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» сорвала ночную ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, заявили в Минобороны России. Удар по площадной цели был нанесен 122-миллиметровыми реактивными снарядами, цель была поражена.

Операции в Харьковской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили разведывательные и ударные беспилотники, военную технику и ликвидировали живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В числе уничтоженной техники были роботизированные комплексы, которые ВСУ использовали для доставки провизии и боеприпасов.

Также операторы ударных дронов ВС РФ уничтожили пикапы ВСУ в Купянском районе.

Операция Су-34

Истребитель Су-34 поразил цель в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России. Для атаки использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Военный ВС РФ в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

Военнослужащий Михаил Чалов в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и ликвидировал шестерых украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Михаил, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, ворвался на позиции противника и уничтожил шесть боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия», - заявили в Минобороны.

ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ

Операторы дронов ВС РФ взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что на этом направлении ежедневно ликвидируют живую силу, уничтожают бронетехнику и десятки беспилотников ВСУ.