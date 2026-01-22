Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.