Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 22 января отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины в Ростовской области.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены беспилотники над Чертковским районом.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения одного из резервуаров на территории портового терминала в Краснодарском крае.