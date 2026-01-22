Вооружённые силы России взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России. Там отметили, что российские операторы дронов уничтожили технику и личный состав противника.

«...Взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ...» — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о перекрытии российскими войсками логистики ВСУ в результате освобождения Приволья.