В Британии усомнились в планах наступления ВСУ на фоне истощения Киева

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке к наступлению украинских войск. Однако британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала поставил под сомнение реалистичность таких планов, сославшись на ухудшение положения Украины.

По оценке Меркуриса, заявления о новом наступлении звучат на фоне дефицита ресурсов и проблем в тылу. Он утверждает, что украинская сторона сталкивается с сокращением личного состава, а экономика страны, по его словам, находится в тяжелом состоянии. Отдельно аналитик указал на снижение возможностей военного производства Украины на фоне России.

Меркурис также связал происходящее с изменением повестки на Западе. По его версии, внимание США все чаще переключается на другие направления, но именно исход украинского конфликта он считает самым значимым событием, последствия которого затронут многие страны.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за последние сутки нанесли удары по складу хранения барражирующих боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотников, а также объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. По данным ведомства, потери украинской армии составили около 1 260 военнослужащих. Также заявлено о перехвате средствами ПВО четырех авиабомб, 20 снарядов HIMARS, трех ракет «Нептун» и 370 беспилотников.