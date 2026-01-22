Раскрыты ключевые детали сделки по контролю США над Гренландией

Сделка Соединенных Штатов по Гренландии может подразумевать контроль Вашингтона над некоторыми небольшими участками территории острова. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

Как пишут журналисты, накануне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о прорисовке контуров будущей сделки военные чиновники стран НАТО обсудили возможность поиска компромисса. Согласно нему, Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками гренландской земли. США в перспективе могли бы разместить там военные базы, передает издание.

Три анонимных чиновника подтвердили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал такой исход событий при успешных договоренностях. Источники сравнили этот сценарий с базами Великобритании на Кипре, которые причисляются к британской заморской территории.

При этом пока доподлинно неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой заявил Дональд Трамп. По его словам, были проработаны рамки возможной сделки относительно Гренландии, а также всего арктического региона. Хозяин Белого дома пообещал, что все детали будут раскрыты позднее.

Ранее президент США сказал, что не может представить войну США с НАТО из-за Гренландии. Он также признал, что не собирается вводить против стран Североатлантического альянса пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».