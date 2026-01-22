В Раде возмутились целью нового министра обороны по убийству россиян

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход резко раскритиковала идею нового министра обороны страны Михаила Федорова об убийстве 50 тысяч россиян ежемесячно. Об этом она высказалась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Она назвала больной поставленную Федоровым «стратегическую цель», подчеркнув, что Украина должна стремиться к миру, «окончанию террора» и сохранению нации.

«Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — возмутилась депутат.

Ранее Федоров запустил систему, при которой украинские солдаты получают баллы за подтверждение убийства российских солдат. Их можно обменять на беспилотники и роботизированные системы через онлайн-магазин.