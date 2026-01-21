Объединенный экспедиционный корпус проведет учения в Арктике

Страны Северной Европы, входящие в Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК) под руководством Великобритании, проведут учения Lion («Лев») в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе в 2026 году.

Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, его слова передает газета The Sun.

«Позже в этом году в военных учениях Lion, которые будут организованы JEF на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, примут участие сотни военнослужащих вместе с кораблями, самолетами и беспилотниками. Они будут развернуты на всем Крайнем Севере для сдерживания угроз и придания уверенности нашему альянсу. Как и прежде, мы объединимся для укрепления нашей безопасности», — отметил Хили.

ОЭК, созданный в 2014 году под руководством Великобритании, представляет собой региональное оборонное объединение, включающее 10 стран Северной Европы: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в конференции ОЭК в Эстонии, где встретился с лидерами балтийских стран. В ходе мероприятия он отметил, что Украине нужны все имеющиеся возможности корпуса. При этом он подчеркнул, что уже было получено финансирование, но денег потребуется еще больше.