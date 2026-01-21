ВСУ ударили по кубанскому порту

Украина продолжает второй день подряд атаковывать Краснодарский край. Есть раненые и повреждения в порту. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района погибли два сотрудника предприятия, несколько человек пострадали. На территории загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, для ликвидации пожара привлечены 97 человек и 29 единиц техники», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь раненым.