В Киеве чиновник помогал военнообязанным за $15-20 тысяч избежать мобилизации

На Украине разоблачили чиновника, который помогал военнообязанным за $15-20 тысяч сниматься с военного учета и избежать мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По информации СБУ, на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации этой схемы чиновник использовал связи в военкоматах, сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов дела были обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы. За совершение этого преступления им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации «РБК-Украина», подозреваемым оказался Александра Смыка, который является первым замглавы Соломенской районной администрации в Киеве. Журналисты уточнили, что на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.