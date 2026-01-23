Военная миссия Финляндии в Гренландии завершена

Миссия военнослужащих, направленных Финляндией в Гренландию, завершена. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, военные вернутся на родину на этой неделе. Как отмечается, Хельсинки направлял на арктический остров только двух офицеров связи.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил на острове в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении направить своих военных на остров объявили Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.