Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске

Международный общественный трибунал по преступлениям Украины представил доклад о зверствах ВСУ в городе Красноармейске и Красноармейском районе (Донецкая народная республика). Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил председатель трибунала, участник СВО, член Общественной палаты Максим Григорьев России, передает ТАСС.

© Газета.Ru

По его словам, так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные трибуналом данные однозначно показывают, что украинская сторона совершает геноцид русских людей на территории, которая находится под контролем Киева. Как заявил Григорьев, свидетельства жертв и очевидцев преступлений украинских военных рассказывают, конкретно где, как и когда происходили убийства и пытки местных жителей.

Он добавил, что бойцы ВСУ не скрывали, что они «ненавидят русское население и готовы его уничтожать».

12 января посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины расстреляли 130 человек в городе Селидово ДНР. По его словам, из-за зверств украинских военных большое количество жителей покинуло прифронтовые районы. Сейчас ведется работа по подсчету числа выживших, заявил Мирошник.