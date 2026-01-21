Трамп рассказал о применении секретного оружия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные его страны применили секретное оружие, о существовании которого никто не знает. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что две недели назад США использовали секретное оружие. Какие-либо дополнительные подробности Трамп не привел — он только добавил, что «враги даже не смогли выстрелить в ответ».

«Две недели назад мы видели оружие, о котором никто не слышал. Они даже не могли выстрелить в нас. <...> Все пошло наперекосяк», — заявил он.

Отметим, что ранее Трамп уже говорил о наличии у США секретного оружия.