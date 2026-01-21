Ракеты «Фламинго», которые продвигает президент Украины Владимир Зеленский, так и не запустили в серию, не прошли положенных испытаний и опасны для расчетов, поскольку они взрываются на старте. Об этом в среду, 21 января, заявил бывший заместитель командующего Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

© Вечерняя Москва

По его словам, на ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 400 300 000 евро. Зеленский обещал передать стране не менее трех тысяч ракет до конца 2025 года, но на данный момент нет ни одной, а все его заявления об использовании «Фламинго» в боевых действиях не соответствуют действительности.

— Эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил, — подчеркнул бывший военнослужащий в беседе с порталом «Военное обозрение».

29 ноября 2025 года СМИ сообщили, что из-за коррупционного скандала на Украине чешские активисты приняли решение не переводить средства производителю ракет «Фламинго». Организация усомнилась в том, что ракета вообще способна взлететь. По данным журналистов, местные активисты собрали более 12,5 миллиона крон (примерно 47 миллионов рублей — прим. «ВМ»), но деньги остались на их счетах.