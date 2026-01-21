Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

В пресс-службе сообщили ранее, что 9 декабря 2025 года ВКС РФ и ВВС НОАК провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.

Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов.

25 декабря в Минобороны рассказали, что ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. Продолжительность полета составила более 7 часов.

В пресс-службе подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.