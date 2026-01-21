Группа подростков избила майора ВСУ в Кременце Тернопольской области Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Военнослужащий из 47-й бригады ВСУ попал в ДТП с квадроциклом и пошел разбираться с водителем транспортного средства.

Но диалог стремительно перерос в потасовку и майора стали избивать сразу двое молодых людей, которые находились на квадроцикле в момент столкновения.

Не смутило нападавших даже большое количество очевидцев, так как все происходило на оживленной улице: военного били вплоть до приезда наряда полиции.

Никто из присутствующих на дороге в этот момент даже не попытался вступиться за майора, что наглядно показывает отношение простых украинцев к своим «защитникам».

