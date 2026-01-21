Генерал рассказал о российских роботах в зоне СВО

В России ведется разработка роботизированных систем и к 2027 году они будут способны наносить значительный ущерб Вооруженным силам Украины. Об этом рассказал News.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, работы активно ведутся, но применение такой техники в боевых действиях — «это вопрос не сегодняшнего дня и даже не этого года».

«В 2027 году, если все-таки будут продолжаться боевые действия, у России возрастет потенциал, и мы действительно начнем эффективно работать. Пока ресурсов, честно сказать, у нас еще не совсем достаточно. Многое есть, но еще есть над чем работать, но хорошо, что мы это нащупали вовремя и не упустили», — пояснил Попов.

Эксперт отметил, что в России воплощаются в жизнь определенные военно-политические программы, но необходимо все «придумать, испытать, отработать и создать на конвейере». Также нужно организовать поставки роботов в войска.

«Это такая же техника, серьезная и сложная. Пусть она менее бронированная и меньших размеров, но от этого эффективность не уменьшается. Она берет конкретным направлением, определенным действием», — заметил генерал-майор.

Ранее операторы беспилотников ВС РФ уничтожили пикап и наземный робототехнический комплекс Вооруженных сил Украины. Операция была проведена в зоне ответственности Южной группировки войск. В Минобороны подчеркнули, что в результате была сорвана попытка ротации украинских сил.