Вооруженные силы Украины (ВСУ) использует в зоне боевых действий химическое оружие, в частности, специальные «мины-сюрпризы», несмотря на то, что оно запрещено международной конвенцией. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее ветеран с позывным «Матрос» заявил о том, что российские военные столкнулись с химическим оружием, которое «срабатывает при подходе». Ловушка, по его словам, «раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ», уже есть погибшие и пострадавшие.

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, среди химоружия существуют так называемые «мины-сюрпризы».

«Они устроены весьма интересно: устанавливаются сейсмические датчики, которые реагируют на движение груза, человека или животного. При срабатывании происходит выброс заряда (ядовитого газа)», — пояснил он.

Для борьбы с такими минами, по словам эксперта, нужно проводить инженерную разведку с применением методов химической и биологической защиты.

«Украина полностью нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Все случаи использования ВСУ химоружия необходимо документировать и передавать в ООН для последующего Международного суда над киевским режимом», — подытожил Матвийчук.

Это не первый случай появления информации о том, что Украина использует химическое оружие. Так, в 2024 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что в результате использования украинскими военными в Судже западного химического оружия под видом дымовых снарядов пострадали 20 человек.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря того же года в результате взрыва в Москве. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.