Российский боец рассказал о помогающем ему на СВО «фартовом» подарке матери

Участник СВО рассказал о помогающем ему на СВО подарке матери. Видеозапись, на которой солдат рассказывает свою историю, опубликовал телеканал Царьград в Telegram.

Речь идет о кедах, которые солдат называет «фартовыми ботинками». Мать уговорила бойца взять их с собой перед отправкой в зону боевых действий. На свой первый штурм в августе 2023 года военнослужащий, как он выразился, «залетал» именно в подаренных матерью кедах.

Именно эта обувь помогла вернуться из района выполнения боевого задания, подчеркнул солдат.

«Поэтому они фартовые. (...) я теперь всегда их обуваю на задачу», — резюмировал мужчина.

Ранее стало известно о подарке школьника, который спас командира роты в зоне СВО. Речь идет о питбайке. С его помощью бойцу и его подчиненному удалось выжить. О том, какую пользу принесло транспортное средство, старшекласснику рассказал военнослужащий, приехавший в школу, чтобы пообщаться с детьми.