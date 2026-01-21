Генерал развеял распространенный миф об «Орешнике»

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал широко обсуждаемый в Сети вопрос о заблаговременном информировании противника о массированных ударах, в том числе с применением новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Парламентарий пояснил, что Украина может узнавать о готовящихся ударах от американской спутниковой разведки. При этом никакие секретные данные, включая цели атак, противник выяснить не в состоянии.

«Объект для атаки выбирается в последний момент и известен только тем, кто должен осуществить запуск», — отметил Соболев.

Он добавил, что даже если Киев заранее узнает о возможных целях на своей территории, ему это ничего не даст, учитывая скорость «Орешника».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как напоминает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Россия через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года».