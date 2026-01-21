Макрон планирует отправить в Гренландию еще минимум 200 военных

CE: Макрон планирует отправить в Гренландию ещё минимум 200 военных

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует отправить в Гренландию ещё минимум 200 военных.

Об этом сообщила Canard Enchaine.

«Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков», — пишет газета.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тема Гренландии поставила под вопрос единство НАТО.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны уже анонсировало переброску авиации в Гренландию.