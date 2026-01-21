ВС России получили партию инженерных танков ИМР-3М

Вооруженные силы (ВС) России получили новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М, которые активно применяют в ходе спецоперации (СВО).

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех в преддверии Дня инженерных войск РФ передал Минобороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М», — говорится в сообщении.

Производитель подчеркнул, что технику на базе танка Т-90 активно применяют в ходе СВО. Отправленные в войска инженерные машины оснастили комплексом радиоэлектронной борьбы и дополнительными экранами для защиты от дронов.

ИМР-3М предназначена для выполнения инженерных работ, обеспечивающих продвижение войск. Машина может прокладывать путь через снежную целину, бурелом и каменную гряду. Инженерный танк оборудован бульдозерным отвалом, минным тралом и телескопической стрелой. Это позволяет ИМР-3М создавать проходы в минных полях, засыпать рвы и валить деревья.

В октябре командир машины разминирования БМР-3М «Вепрь» рассказал, что она способна выдержать несколько подрывов противотанковых мин.