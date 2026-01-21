Известный ахматовец опубликовал обращение к «мразям» с обещанием мести

Известный командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид опубликовал обращение к «мразям из Вооруженных сил Украины» (ВСУ) с обещанием мести. Пост он выложил в Telegram-канале.

Ахматовец Юнусов посвятил пост ситуации с другим членом спецназа «Ахмат» — отцом Евгением (Шестопаловым), священником Русской православной церкви, раненым в Курской области. Известно, что спасавший жителей Курской области во время вторжения ВСУ священник получил ранения при атаке дрона в начале января и лишился глаза.

Аид заявил, что действия ВСУ лишь подстегивают российских военных к более яростным атакам и пообещал мстить.

«Отец Евгений — наш брат по оружию, пример храбрости, бесстрашия и веры в Бога. Поверьте мне, мрази из ВСУ, он будет отомщен. С еще большей яростью мы будем вас громить за нашего брата», — заявил Юнусов.

Ранее сообщалось, что отец Евгений перенес несколько сложнейших операций.