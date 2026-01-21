СМИ: Пентагон не разрабатывает военную операцию в Гренландии

Пентагон не разрабатывает планы военной операции США в отношении Гренландии. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, ведомство пока не получало соответствующих указаний. Представители Пентагона не привлекались к планированию вторжения в Гренландию либо последствий этой операции.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к силовому захвату Гренландии, напоминает «Свободная пресса». До этого глава Белого дома заявлял, что Вашингтон намерен установить контроль над островом любыми способами.