Украинские войска могли запустить беспилотники на Адыгею из подконтрольных районов Херсонской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, такие БПЛА обычно летят над Черным морем, преодолевая расстояние около тысячи километров. При этом Дандыкин считает, что скоро для Украины это «закончится», поскольку «все к этому идет».

«Мне кажется, БПЛА были запущены, вероятнее всего, из Херсонской области — из тех районов, которые временно подконтрольны ВСУ. Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины», — добавил военный эксперт.

Напомним, украинские дроны атаковали Адыгею поздним вечером 20 января. Прилет зафиксировали в Тахтамукайском районе, где в ауле Новая Адыгея произошел пожар в многоквартирном доме. Всего пострадали 13 человек.