«Искандер» накрыл скопление ВСУ под Харьковом и добил технику на отходе

В сети появилось видео удара российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» по крупному скоплению военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Кадры опубликовал телеграм-канал «Изнанка».

© Московский Комсомолец

По данным авторов публикации, целью удара стало место сосредоточения ракетного дивизиона ВСУ. Утверждается, что атака шла в два этапа: первый удар пришелся по технике, размещенной в лесополосе, а второй — по тем, кто пытался уйти на уцелевших машинах.

Как заявляет канал, в результате поражения могли быть уничтожены до 150 украинских военнослужащих. Также сообщается о поражении американской реактивной системы залпового огня, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

Ранее появлялись сообщения о том, что подразделения группировки войск «Север» за неделю уничтожили опорные пункты ВСУ и украинских военнослужащих в районах Волчанских Хуторов и Печенег Харьковской области.