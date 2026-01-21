Масштабная атака ВСУ 21 января: основной удар и пострадавшие

Основной удар дронов Вооруженных сил Украины пришелся на южные регионы России, в результате атаки в Адыгее ранены 11 человек. Сколько дронов было уничтожено, и какие области оказались в опасности к утру 21 января, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были сбиты 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основной удар пришелся на Краснодарский край, над которым были перехвачены 45 беспилотников. Девять БПЛА уничтожены над Орловской областью, семь - над акваторией Черного моря.

По три дрона атаковали Ростовскую область и Крым, по два беспилотника были сбиты в Астраханской, Брянской и Курской областях. И по одному БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Адыгея

После атаки беспилотников начался пожар в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея в Республике Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», - написал он.

Глава Адыгеи отметил, что для эвакуированных жителей был развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Их обеспечат всем необходимым до устранения последствий атаки дронов. В пункте дежурят социальные работники, медики и психологи.

Администрация муниципалитета ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

«Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД», - пояснил Мурат Кумпилов, заверив, что «никто не останется с бедой один на один».

Краснодарский край

В свою очередь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале выразил поддержку соседней Адыгее, отметив, что больницы региона готовы принять пострадавших. Губернатор также сообщил о последствиях атаки на Кубань.

По словам Кондратьева, серьезная ситуация сложилась в Северском районе Краснодарского края.

«В поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них - боевая часть», - пояснил он.

Вениамин Кондратьев отметил, что жители 4-х подъездного 177 квартирного дома были эвакуированы, организован временный пункт размещения в местной спортивной школе. Работают специальные службы по разминированию.

«Также два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба», - уточнил губернатор.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что пострадавших и разрушений нет, выразив благодарность как жителям города - «за бдительность и ответственность», так и военным – «за высочайший профессионализм и слаженные действия».

«На улице Транспортной обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома по телефону 112. К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы», - рассказал он.

Ростовская область

В Ростовской области атака беспилотников была отражена в нескольких районах. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожены БПЛА в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», - пояснил он.

Накануне вечером в Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны за три часа были уничтожены 53 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ, Азовским и Черным морем.