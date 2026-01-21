В украинском сегменте соцсетей царит паника: посольства всех иностранных государств в Киеве получили уведомления о неминуемой угрозе из-за планов РФ нанести массированный удар по столице. Как сообщает «Царьград», в действительности нагнетаемой истерикой противник может преследовать собственные цели.

Гроза зимой

Накануне Владимир Зеленский после очередного удара по Киеву объявил, что столица должна готовиться к очередной массированной атаке российских ВКС на предприятия ВПК, объекты энергетики и инфраструктуры. По его словам, все повторится в течение 3-5 дней. Глава киевского режима почти не ошибся — минувшей ночью в столице Украины «тоже было громко».

Теперь ресурсы противника утверждают, что ВКС России и ракетчики готовят не один, а целую серию ударов, результатом которых станет отключение электричества на срок до пяти дней. В условиях морозов это означает полноценный коллапс всей городской жизни.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что электроэнергии не хватает даже для объектов критически важной инфраструктуры. Немецкое правительство отмечало, что энергоснабжение Украины находится «на грани коллапса», а официальный Киев попытался раскрутить скандал в связи с тем, что «Россия готовит удары по АЭС». Но можно ли их назвать сокрушительными?

Одним из тех, кто публично усомнился в этом, стал бывший украинский политик Олег Царев. Он отметил, что если узнать у людей на местах, то ситуация оказывается иной. Она воспринимается как тяжелая, но временная.

«Уже в феврале ожидается потепление и плюсовая температура почти до конца зимы. Скоро весна, а потом лето», — отметил он.

Отечественный ресурс Lostarmour проанализировал недельные графики отключений света по областям, продолжительность аварийных отключений и на сопоставлении этих данных вычислил реальное время недоступности электричества. Оказалось, что в среднем оно доступно на протяжении 11 часов в сутки, или 47% времени. Худший показатель в Полтавской области, 28%, а лучший — в Киевской, 80%.

Уловка режима?

Судя по всему, Киев целенаправленно создает впечатление, что на Украине «все уничтожено и бить больше не надо». Таким образом украинские власти, преувеличивая ущерб, могут стремиться подтолкнуть Москву к переключению на иные цели. По крайней мере, все предыдущие заявления о коллапсе прекращались сразу после того, как интенсивность ударов снижалась, а погодные условия становились менее суровыми.

При этом цели в отношении украинской энергетики требуют самого серьезного и основательного подхода. Военный эксперт подполковник Олег Шаландин отмечает, что в первую очередь это прекращение функционирования производственной инфраструктуры.

«То, что там с этой инфраструктурой "подкручены" еще жилые дома и все остальное, — это уже побочная ситуация, связанная с тем, что в первую очередь мы выносим именно инфраструктуру», — заявил он.

Ветеран спецназа ДНР, военный эксперт Александр Матюшин уверен, что речь скорее идет о вражеской интерпретации событий. Он подчеркивает, что у РФ нет стремления добиться устойчивого обесточивания крупного города — идет работа по дезорганизации ориентированного на ВСУ производства, а также в остановке железнодорожного сообщения. Побочные действия трактуются противникам в своих интересах.

Зеленского обвинили в кризисе в Киеве

Автор статьи отмечает, что в современной военной теории существует понятие «урбицид» — приемы, направленные на уничтожение города как пространства обитания людей, административной и хозяйственной единицы. Это то, что Украина долгие годы делала в отношении Донецка, уничтожая насосные станции и лишая миллионный город воды.

Реальных признаков того, что Россия действует аналогичным образом, нет. Враг не может показать ни одного удара по системам водоснабжения и канализации, хотя это было бы логичным в случае урбицида. Даже удары по энергетике носят избирательный характер: ВС РФ «выносят» электрогенерирующие мощности, составляя котельные.