США направили истребители F-15E на Ближний Восток

США перебрасывают истребители F-15E на Ближний Восток, а также авианосец USS Abraham Lincoln, сообщили СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов, «США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln – ред.) и истребители на Ближний Восток... Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании», передает РИА «Новости».

Как уточняется, американское военное присутствие в регионе будет усилено не только авиацией, но и дополнительными системами противовоздушной безопасности. В ближайшее время здесь появятся комплексы ПРО Patriot и Thaad.

Ранее американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило AFP.

В ноябре издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что шесть стратегических бомбардировщиков B-52 были размещены США на Ближнем Востоке из-за роста напряженности в регионе.