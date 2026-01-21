Новости СВО сегодня: удар «Солнцепека» и уничтожение танка ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской, Херсонской областях и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 21 января.

Удар «Солнцепека»

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» поразила укрепленный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники-разведчики обнаружили в лесу замаскированный укрепленный пункт. Координаты цели были переданы расчету «Солнцепека».

ТОС-1А нанесла удар по цели термобарическими боеприпасами. В результате опорный пункт ВСУ был полностью уничтожен. Это помогло продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение танка ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Украинский танк был обнаружен воздушной разведкой, когда выдвигался на позицию. Замаскированную позицию атаковали операторы ударных дронов и расчёты барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Операция под Красноармейском

Операторы российских дронов ликвидировали живую силу и уничтожили технику ВСУ на красноармейском направлении, заявили в Минобороны РФ. В частности, ударные FPV-дроны в режиме «свободной охоты» уничтожили украинские тяжелые коптеры типа «Баба-Яга». Российские войска также сорвали ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Удар по ракетному дивизиону ВСУ

ВС РФ нанесли удар по расположению ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что поражено было крупное скопление ВСУ в лесу в окрестностях села Сазоно-Балановка. Там же была обнаружена американская пусковая установка M270A1 MLRS.

Место расположения дивизиона ВСУ поразили две ракеты, выпущенные комплексом «Искандер». По предварительным данным, в результате ВСУ потеряли до полутора сотен военнослужащих, пусковую установку M270A1 MLRS, до 15 бронемашин и около 20 автомобилей.

Операции в Херсонской области

Российская гаубица Д-30 ликвидировала группу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В результате была сорвана ротация ВСУ у линии боевого соприкосновения, подчеркнули военные.

Операторы FPV-дронов ВС РФ также уничтожили пункт управления беспилотниками и автомобиль ВСУ с пехотой в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Операция в Запорожской области

Зенитный ракетный комплекс «Тор-МУ» уничтожил беспилотники ВСУ на подлете к российским позициям в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.