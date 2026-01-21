Слюсарь сообщил об отражении БПЛА над Ростовской областью

Ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены БПЛА в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах.

Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Адыгее пострадали 11 человек.

Двоих пострадавших после атаки, как отмечалось, перевезут для лечения в Краснодар.