СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США

Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США.

Как утверждает Globe and Mail со ссылкой на источники, вооружённые силы страны рассматривают тактику ведения «повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды».

«Канада не располагает достаточным количеством военнослужащих и современным оборудованием для отражения обычной американской атаки. Поэтому военные планируют вести нетрадиционную войну, в которой небольшие группы нерегулярных военных или вооружённых гражданских лиц будут прибегать к засадам, диверсиям, применению беспилотников или тактике внезапных нападений», — говорится в статье.

При этом официальные лица и эксперты подчёркивают, что операция США маловероятна, и эти сценарии носят концептуальный характер.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображения, на которых территории Канады, Гренландии и Венесуэлы отмечены американским флагом.

Премьер Канады Марк Карни между тем заявил, что его страна отстаивает право Гренландии на самоопределение на фоне высказываний властей США о намерении присоединить остров.