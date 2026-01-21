Опасную химическую «гадость» применяет ВСУ в зоне СВО

В зоне СВО появились сообщения о якобы применении украинскими военными опасных химических средств. О возможном использовании такого оружия заявил ветеран боевых действий с позывным «Матрос» в телеграм-канале «Опасный бизнес».

По его словам, противник начал применять устройство, которое срабатывает при приближении и выбрасывает пену. После этого, как утверждает автор сообщения, выделяется токсичный газ.

«Матрос» заявил, что такие случаи уже привели к потерям среди российских военнослужащих, и призвал подразделения внимательно осматривать позиции и иметь при себе противогазы.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина якобы использует беспилотники, снаряженные токсичными веществами. По его словам, атаки могут быть направлены не только против военных, но и против гражданского населения.

Также в публикациях появилась информация, что ВСУ сбрасывают с дронов купюры, пропитанные ядом. Командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Физрук» предупредил, что прикосновение к таким деньгам без перчаток может привести к тяжелым последствиям — токсичное вещество, по его версии, быстро проникает в кровь через кожу.