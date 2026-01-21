Заочно приговоренная в России к 13 годам лишения свободы норвежская наемница Сандра Эйра пожаловалась, что в 157-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются вернуть автомобиль, ранее переданный ею в пользование. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«По доброте своей я одолжила свой автомобиль подразделению, которое потом изрядно потрясло и у которого сменилось командование. И сейчас они отказываются возвращать мне мою машину», — пожаловалась наемница.

По ее словам, автомобиль оформлен не на бригаду, а на ее знакомого из Киева — что делает отказ в возврате еще более абсурдным.

Наемница назвала действия бригады вопиющим проявлением неуважения, бездарной неорганизованностью и грубым пренебрежением элементарной честностью, и обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь найти путь к возвращению собственности.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о воюющих в Сумской области колумбийских наемницах. По его словам, украинское командование относится к наемникам лучше, чем к собственным бойцам.