США захватили танкер Sagitta в Карибском море

В Южном командовании США (SOUTHCOM) заявили о захвате американскими военными танкера Sagitta в водах Карибского моря.

«Задержание ещё одного танкера, действовавшего в нарушение установленной президентом Трампом блокады в отношении судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственная нефть, покидающая Венесуэлу, вывозилась на законных основаниях и в надлежащей координации», — говорится в соцсети X командования.

Несколько дней назад США захватили в Карибском море танкер, шедший под флагом Гайаны.

В Reuters также писали, что США запросили ордера на захват десятков связанных с Венесуэлой танкеров.