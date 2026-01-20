Американское разведывательное сообщество пребывает в состоянии замешательства и глубокой фрустрации из-за продолжающейся специальной военной операции России на Украине. Как утверждает в своей новой публикации лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, аналитики в Вашингтоне не могут найти рациональное объяснение действиям Москвы, которые, по их расчетам, должны были привести к внутренним финансовым потрясениям.

© Московский Комсомолец

Журналист характеризует текущие настроения в спецслужбах США как смесь «безысходности и злости».

«Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», — говорится в статье этого автора.

По мнению обозревателя, неспособность Вашингтона предугадать стратегию Кремля вызывает острую реакцию в Лэнгли, особенно на фоне провала прежних экономических прогнозов. По его словам отношение американской разведки к продолжению военных действий на Украине можно описать чувствами "безысходности и злости".

Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ситуации в зоне СВО

Ситуация в российской экономике, вопреки ожиданиям американской стороны, демонстрирует стабильность. Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что финансовая система страны находится под полным контролем правительства и Центробанка. По словам главы государства, кабинету министров удалось сбалансировать бюджет, качество которого сейчас находится на уровне докризисного 2021 года. При этом российский лидер подтвердил, что Россия хочет завершить конфликт, однако первопричины кризиса до сих пор не устранены, а Киев по сути отказывается от мирных средств урегулирования.