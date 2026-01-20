В украинском информационном пространстве вспыхнул скандал из-за массового распространения слухов о неминуемом ударе новейшими баллистическими ракетами «Орешник» по Киеву.

Первоисточником тревожных сводок выступил мониторинговый канал «єРадар», который сообщил о возможной подготовке двух пусков с полигона «Капустин Яр» до конца текущей недели. Однако вскоре администраторы этого ресурса обвинили крупные СМИ в преднамеренном искажении фактов и раздувании паники ради хайпа.

«В очередной раз убеждаемся, что большинство украинских СМИ — тупоголовые... Приводим вам примеры вырванных из общего контекста предложений. Вот это и называется хайп», — эмоционально прокомментировали ситуацию волонтеры «єРадар».

По словам представителей паблика, их изначальное предупреждение носило характер оперативного наблюдения и не исключало учебных испытаний, однако медиаплощадки превратили это в безальтернативное утверждение о грядущей атаке.

