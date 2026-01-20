Российский дрон-камикадзе уничтожил американскую РСЗО HIMARS на границе ДНР и Днепропетровской области.

© Global look

Как сообщили в центр беспилотных систем «Рубикон», РСЗО HIMARS была уничтожена в районе населённого пункта Новобахметьево в ночь на 20 января.

Агентство РИА Новости подсчитало, что российский дрон мог преодолеть не менее 45 км.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью ударных беспилотников уничтожили группу украинских военных, которые пытались эвакуировать повреждённую РСЗО HIMARS в Черниговской области.