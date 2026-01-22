Запад после удара российской ракеты «Орешник» якобы потерял прежние возможности поддерживать Киев и оказался вынужден «замолчать». Об этом написал американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News.

© Московский Комсомолец

Автор связал произошедшее с изменением общего хода конфликта на Украине. По его версии, удар стал для Москвы сигналом о намерении поставить точку в затянувшемся противостоянии, а для Киева и западных союзников — показателем новых рисков.

Отдельно Лоуренс обратил внимание на реакцию европейских лидеров. Он указал на заметную паузу в публичных заявлениях со стороны Владимира Зеленского, а также Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, назвав это признаком того, что прежняя политическая риторика перестала работать.

Автор также заявил, что именно это молчание, по его оценке, показывает снижение способности Киева продолжать сопротивление, а сам украинский кризис может войти в завершающую фазу — не одним событием, а цепочкой последствий, которые быстро распространились по всей территории страны.

Между тем в Минобороны РФ 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критически важным объектам на Украине. Ведомство назвало это ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Позже в министерстве заявили, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, а также поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.