Российские военные уничтожили бункер ВСУ в районе Северска

ВС РФ поразили бункер и пункт управления дронами ВСУ в районе населенного пункта Северск, расположенного в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, артиллеристы и расчеты БПЛА группировки российских войск «Юг» обеспечивали огневую поддержку подразделениям ВС РФ, наступавшим вблизи Северска. В ходе боевой работы они выявили наблюдательный пункт вооруженных сил Украины с бункером, поделились подробностями там.

Точным попаданием ударных беспилотников цели были уничтожены.

Кроме того, артиллерия группировки «Юг» обнаружила и поразила пункт управления и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ.