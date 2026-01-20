Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае блокады Калининграда и нападения на регион по ЕС может быть нанесен ядерный удар. Об этом депутат заявил News.ru.

Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус ранее заявил, что у НАТО готов сценарий блокады Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Колесник указал, что Калининградская область может ответить на блокаду с помощью сил и средств, находящихся на ее территории.

Депутат подчеркнул, что регион способен отразить любую атаку и нанести непоправимый урон аэродромам ЕС, ставшим хабами для поставок оружия на Украину.

«Если в сторону Калининградской области будет нападение - однозначно ядерный удар, и никаких столиц в Европе больше не будет. Может быть, и Европы не будет», - сказал Колесник.

Губернатор Беспрозванных на литовском ответил на угрозы блокады Калининграда

Депутат отметил, что в Европе «думают, что это все шутки». Он указал, что в ЕС «и в «Орешник» не верили» - речь идет о баллистической ракете средней дальности «Орешник», которая ранее заступила на боевое дежурство в Белоруссии.