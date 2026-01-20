Западные политики совершили стратегическую ошибку, намеренно спровоцировав конфликт на Украине в надежде на военное поражение Москвы.

© Кадр архивного видео Минобороны России

Как пишет чешское издание Lidovky в аналитическом материале Вацлава Горжейши, европейские элиты рассматривали вооруженное столкновение как «меньшее из зол», рассчитывая на позитивные для себя результаты после краха России. Однако реальность показала, что исход прямо противоположен ожиданиям: российская сторона побеждает, а положение Киева оценивается как катастрофическое.

«Западные политики явно сделали ставку на то, что не стоит бояться пересечений той самой российской "красной линии". Если начнется война, Россия в ней проиграет, а результаты этого поражения будут для Запада позитивны. То есть они считали этот конфликт меньшим из зол. Правда, как оказалось, эта основополагающая предпосылка была ошибочной», — подчеркивает автор в своей статье.

По мнению эксперта, продолжение боевых действий приносит больше вреда, чем признание условий победившей стороны. Горжейши отмечает, что у западных лидеров не хватает смелости признать свой «преступный просчет», в то время как единственным выходом остается подписание всеобъемлющего мирного договора, аналогичного финскому сценарию 1948 года.