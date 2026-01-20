Зеленский рассказал, какие ракеты использовались для отражения атаки ВС РФ

Украина во вторник использовала ракеты противовоздушной обороны (ПВО) на общую стоимость €80 млн. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, пишет издание «Новости. Live».

© ТАСС/ZUMA

«Мы получили соответствующие пакеты ПВО... Стоимость одних ракет — более 80 млн евро. Очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что в ночь на 20 января Вооруженные силы РФ атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. По его словам, удары были нанесены по территориям Киева и Киевской области, а также Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской областей. Президент отметил, что самая сложная ситуация фиксируется в украинской столице, где «значительное количество жилых домов без отопления».

По данным Минобороны РФ, ВС России в ночь на 20 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, «объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия». Отмечается, что все объекты были поражены.