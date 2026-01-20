Минобороны: ВС РФ поразили бункер и пункт управления дронами ВСУ вблизи Северска

Российские военнослужащие поразили бункер и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Северска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ. По информации ведомства, артиллеристы и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки российских войск "Юг" обеспечивали огневую поддержку подразделениям Вооруженных сил РФ, наступавшим вблизи Северска. В ходе боевой работы они выявили наблюдательный пункт ВСУ с бункером. "Точным попаданием ударных дронов цели были уничтожены", — говорится в заявлении. Кроме того, артиллерия группировки "Юг" обнаружила и поразила пункт управления и запуска БПЛА украинских войск. 20 января в Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотников центра "Рубикон"уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области. Технику заметили в районе населенного пункта Кардаши. В момент удара комплекс двигался для смены огневой позиции, уточнили в ведомстве.