Эксперт оценил угрозу для РФ от создания нового военного альянса ЕС

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что новому военному альянсу Европы не удастся превзойти Россию по военному потенциалу. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

Издание Politico ранее рассказало, что «коалиция желающих», созданная европейскими странами для поддержки Украины, может стать основой для нового военного альянса «в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность».

По данным издания, главы европейских стран обсуждают вопросы безопасности в чате под названием «Вашингтонская группа» (в него входят лидеры, посетившие Белый дом вместе с Владимиром Зеленским в августе прошлого года). В переписке с лидерами «Вашингтонской группы» фигурирует и сам Зеленский, что добавляет «еще одну интригующую идею», отмечало Politico.

Издание подчеркнуло, что Украина - самая милитаризированная страна «коалиции желающих», обладающая индустрией производства беспилотников, поэтому Киев может войти в новый военный альянс Европы. Politico отмечало, что потенциальная сила «коалиции желающих», включающей ядерные государства, может быть «огромной».

Однако Кнутов считает, что такой альянс сможет представлять угрозу лишь для небольших государств. У России слишком большой военный потенциал, подчеркнул эксперт.