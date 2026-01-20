Российское военное ведомство утром 20 января сообщило о массированном ударе по объектам военного и двойного назначения на территории Украины. Цели накрыты. Особенностью этого удара стало то, что перед этим российские Воздушно-космические силы на протяжении 72 часов держали в напряжении ПВО Украины и нанесли удар, когда силы дежурных расчетов ПВО были основательно измотаны.

За несколько дней до ночного удара информационные ресурсы Украины разгоняли тему, что в ближайшие часы будет нанесен невиданных по силе удар. При этом они ссылались на данные натовской космической разведки, которая фиксировала возросшую активность на аэродромах российской Дальней авиации в Рязанской, Самарской и Мурманской областях.

Называли даже конкретное количество носителей — самолетов Ту-95МС и МиГ-31 с «Кинжалами», которые «вот-вот» взлетят.

Надо понимать, что все эти двое суток украинские зенитчики «денно и нощно» бдели на дежурных постах, а радары ПВО работали на полную мощность. Любому специалисту ПВО понятно, как такое бдение сказывается на боеготовности расчетов, которые просто не успевают восстановиться и на ресурсе РЛС зенитных комплексов. Время для массированного удара было выбрано удачное — противодействие со стороны ПВО Украины было минимальным.

При этом еще не факт, что испытания для укрозенитчиков окончены.

Просроченный «главковерх» остатков Украины Зеленский опять отличился. Только он заявил в очередной раз, что «Запад нам поможет» и что натовцы наконец-то поставили на Украину зенитные ракеты, что «существенно помогло», как жители Киева смогли самолично убедиться, чего стоят все эти гарантии новоявленного Остапа Бендера. Пол-Киева обесточено.

По данным Минобороны РФ, поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства беспилотников дальнего действия.

Мэр Харькова отмечает высокую точность мощных российских ракет, которые бьют «часто в одну и ту же точку».

На этот счет публицист Юлия Витязева справедливо замечает: «Призывать Зеленского прекращать войну и тем самым прекратить страдания жителей вверенного ему города он, разумеется, не готов и не собирается. Потому Харьков будет страдать дальше. Вместе с Киевом и Одессой. За грехи».

Военный эксперт Юрий Подоляка, со ссылкой на сведения с мест, перечислил следующие пораженные объекты: в Винницкой области 4 ракеты «Искандер-М» поразили ключевую подстанцию Украины 750кВ, отвечающую за переток европейской энергии в центральную Украину; крылатые ракеты Х-101 поразили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Трипольскую ТЭС, Приднепровскую ТЭС; подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях.

Сотни дронов «Герань» атаковали объекты в Одесской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях. Среди них тяговые подстанции железной дороги, объекты ВПК Украины.