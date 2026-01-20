«Patriot бессилен»: раскрыты особенности нового оружия РФ
Военные блогеры сообщили, что ВС РФ впервые ударили по ВСУ новой ракетой «Искандер-И». Военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Аргументам и фактам», что американские системы ПВО Patriot не способны справиться с этой ракетой.
Двадцатого января в военных блогах появилась информация, что российские войска впервые ударили по ВСУ баллистической ракетой «Искандер-И». Отмечалось, что ракета поразила цель в Винницкой области.
«Это ракета с дальностью до тысячи километров, значит, появилась возможность работать по дальним тылам противника», - отметил Кнутов.
По его словам, к квазибаллистической траектории и маневренности ракеты «Искандер» добавилась измененная траектория угла атаки.
«Теперь Patriot вообще бессилен перед этими ракетами», - заключил Кнутов.