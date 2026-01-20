Стало известно, почему норвежцев пугают войной с Россией

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что норвежские власти пытаются отвлечь население от внутренних проблем, запугивая людей войной с Россией. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

На этой неделе тысячи норвежцев получили письма от военных с предупреждением, что их дома, транспортные средства, лодки и техника могут быть конфискованы в случае войны. В письмах отмечается, что это нужно армии для «доступа к ресурсам, необходимым для обороны страны, в условиях военного времени».

По данным The Telegraph, в 2026 году будет выпущено около 13 500 «подготовительных заявок» на конфискацию. В мирное время эти письма не имеют практического значения - они лишь информируют владельцев, что в случае конфликта их имущество может быть изъято военными. Письма-заявки действительны в течение одного года. Аналогичные письма рассылались и в предыдущие годы.

«Сейчас норвежцам надо бы беспокоиться насчет своей соседки Дании и Гренландии, потому что Норвегия - арктическая страна. Ничего хорошего ей не светит», - так Дандыкин прокомментировал рассылку писем.

По его мнению, с помощью «антироссийской пропаганды» норвежское правительство решило отвлечь население от «насущной проблемы» - угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.